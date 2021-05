Lamezia. Segnaletica in pessime condizioni in via Dei Morgeti

Segnaletica in pessime condizioni in via dei Morgeti alla periferia sud di Lamezia.

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa inviata dall’ex consigliere comunale Massimo Cristiano: “Sono giunte alla nostra segreteria diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno denunciato una serie di problematiche riferite alla viabilità stradale.

In particolare cittadini residenti in via dei Morgeti(Lamezia Sud), riferiscono che da oltre un mese hanno protocollato una richiesta / denuncia al Comune di Lamezia Terme, allegando un report fotografico, per segnalare la condizione di estrema pericolosità in cui versa l’intersezione stradale tra via dei Morgeti e via Foderaro e per chiedere i necessari interventi.

Segnaletica orizzontale e verticale assente o obsoleta. Una segnalazione urgente meritevole di essere accolta poiché diretta a salvaguardare l’incolumità di cose e persone. Sarebbe auspicabile, oltre che deontologicamente corretto per un ente pubblico, quanto meno rispondere alle istanze che provengono dai cittadini”.