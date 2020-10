Lamezia. Sei biblioteche aderiscono all’iniziativa “Libro a domicilio”

Sei le biblioteche lametine che hanno aderito all’iniziativa “Libro a domicilio”, che partirà nella prima settimana di novembre

Il progetto, ideato dalla Biblioteca Comunale di Lamezia Terme e dal Sistema Bibliotecario Lametino, nasce per dare la possibilità di leggere e fruire del patrimonio librario cittadino anche a chi, in questa delicata fase storica, non è nelle condizioni di uscire di casa.

Oltre alle biblioteche pubbliche, quattro sono le istituzioni che hanno condiviso l’iniziativa: saranno a disposizione dei Lametini gli oltre 20.000 volumi di argomento musicale della Biblioteca di AMA Calabria; il patrimonio di volumi e riviste della Biblioteca Diocesana; gli oltre 4500 testi di arte, cinema e teatro della Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo; i libri raccolti nei dieci anni del Festival dei Libri sulle Mafie del Civico Trame. Le prenotazioni potranno essere effettuate sia per email che per telefono e gli operatori delle biblioteche saranno disponibili anche a consigli di lettura e a consulenze.

Ogni giovedì mattina, il Bibliobus rosso del Sistema Bibliotecario Lametino provvederà alla consegna domiciliare grazie al prezioso contributo dei volontari del Servizio Civile Universale. L’Assessore alla Cultura di Lamezia Terme, Giorgia Gargano, ha spiegato così l’iniziativa: “In tempi così difficili le istituzioni non possono attendere inerti: devono entrare nelle case dei cittadini e non solo per le emergenze. Le Biblioteche sono veicoli del tempo lento dello studio, dello svago, della riflessione, dell’informazione: sono medicina dell’anima. Libri e fumetti per qualunque fascia di pubblico sono stati messi a disposizione grazie alla generosità dei direttori di sei biblioteche cittadine – il che la dice lunga sulla consistenza del patrimonio culturale e sulla sensibilità di questa città. Mi auguro che ogni parola dei volumi che andranno in giro si trasformi in un respiro di benessere, di coraggio e di resistenza”. Si tratta dunque di un nuovo servizio che si aggiunge a quelli già in essere; ricordiamo che le Biblioteche sono aperte: ogni giorno la Biblioteca Comunale riceve decine di studenti e studiosi in piena sicurezza.

Per informazioni sul Libro a Domicilio si può contattare la Biblioteca Comunale a questi recapiti: 0968/207720 – 207701; biblioteca@comune.lamezia-terme.cz.it oppure collegarsi alla App e al sito del Comune di Lamezia Terme: https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/news/biblioteca-libri-a-domicilio.