Lamezia. Covid: sindaco Mascaro conferma altro caso, siamo a 16

Cresce ulteriormente il numero dei contagi a Lamezia

Ad annunciarlo, ancora una volta sulla sua pagina facebook, il sindaco Paolo Mascaro.

Ecco le sue parole:

Comunicato nella giornata di oggi altro caso positivo le cui condizioni di salute sono buone e trovasi, quindi, in isolamento domiciliare.

Ad oggi in Città si hanno 16 casi (1 ricovero e 15 isolamenti domiciliari):

2 per rientro da altra Regione;

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune;

8 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 la cui causa di trasmissione del virus e’ in via di accertamento.

Vi è da aggiungere che molti tamponi inerenti gli stretti contatti dei soggetti già riscontrati quali positivi hanno fortunatamente avuto esito negativo.

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti.