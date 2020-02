Lamezia. Il sindaco Mascaro illustra le linee programmatiche del suo governo

Nel consiglio comunale di oggi, in pieno svolgimento, nel salone municipale di via Perugini, il sindaco Paolo Mascaro ha illustrato dettagliatamente le linee programmatiche della sua giunta

Di seguito l’intervento del primo cittadino in merito alla riorganizzazione della macchina comunale: “Le linee sono già state pubblicate, in pratica oggi illustriamo ciò che è stato il programma elettorale. Abbiamo una drammaticità assoluta, serve perciò la riorganizzazione burocratica-amministrativa dei palazzi di città. Ultimamente altri 19 impiegati comunali sono andati via, dunque abbiamo gli uffici sguarniti, manca il 10 per cento del personale. Già nel 2019 tanti impiegati erano andati in pensione in virtù della misura di Quota 100. Inoltre abbiamo solo due dirigenti che hanno una mole di lavoro quadrupla rispetto al normale: determinate inefficienze del Comune sono figlie di questa situazione. Allora dobbiamo fare in modo di sbloccare la situazione. Delibereremo il fabbisogno del personale, chiederemo l’autorizzazione all’apposita commissione ministeriale per implementarlo. Dobbiamo ricostituire una macchina comunale che abbia sette dirigenti: nel fabbisogno che abbiamo previsto, tutto ciò è evidenziato. Inoltre sarà compito del segretario generale convocare il tavolo della contrattazione decentrata per normalizzare ciò che normale non è. E, ancora, abbiamo detto tante volte che dobbiamo modificare lo statuto comunale perchè vogliamo inserire la figura del consigliere delegato”.

Porto turistico: “Noi stiamo offrendo alla regione l’opportunità con 2500 posti barca a pochi minuti dall’aeroporto. Questa amministrazione punterà sulla realizzazione di quello che è un sogno da anni: appunto il porto turistico; non è solo il porto ma anche il miglioramento area aeroporto e stazione centrale”.

Collegamento veloce aeroporto – Catanzaro: “Contrariamente a quelli che sono gli studi di fattibilità, ancora sembra che a qualcuno baleni l’idea di creare una linea di collegamento veloce che vada dall’aeroporto a Catanzaro escludendo le stazioni minori lametini. Sappiate che rispetto a questo progetto, questo sindaco e questa maggioranza sono pronti a fare le barricate. Nessuno pensi di sfruttare le potenzialità del nostro aeroporto a nostro discapito. Qualsiasi collegamento deve prevedere i collegamenti con le stazioni lametine. Su questo non si transige. Stiamo avendo un’nterlocuzione quotidiana con la Regione anche per la rivisitazione complessiva dello spazio antistante della stazione centrale che è attualmente indecente”.

Trasporti su gomma: “Pensiamo alla realizzazione anche di un hub regionale dei trasporti su gomma per l’intera regione Calabria. Inoltre abbiamo in mente il recupero e il ripristino anche dello spazio limitrofo alla stazione di Nicastro: spazio da restituire alla collettività seguendo i criteri della sostenibilità”.

Accanto a tutti questi progetti ve ne sono altri. Per esempio quello “della realizzazione di un polo fieristico regionale nell’area di Lameziaeuropa. Basta con le parate e le visite in pompa magna, vogliamo i fatti. Poi ci occupiamo anche di Zes: siamo riusciti a fare in modo che questa nostra città abbia inseriti 450 ettari nella Zes ma mettiamo da parte i progetti demenziali da parte di politici nazionali, spazziamoli via. La coesione territoriale vuol dire diminuire il gap fra i territori. La Zes deve restare politica di coesione territoriale”.

Sanità: “Abbiamo il dovere di difendere questo territorio. Quello alla salute è un diritto che non deve essere minimamente messo in discussione, in questi due mesi abbiamo avuto diverse interlocuzioni con diverse realtà istituzionali e associative. L’obiettivo è tutelare la pari dignità dei territori, smetterla di prevedere cose che poi non si realizzano. Per il Centro protesi Inail, vedremo quali sono le potenzialità”.

PSC: “In questi 5 anni dobbiamo portare al traguardo degli obiettivi come il Piano strutturale comunale. Purtroppo su questo strumento urbanistico sono calate le tenebre nel novembre 2017. Ma, sempre con l’apporto delle commissioni consiliari lo porteremo al traguardo, perché dobbiamo pensare ad uno sviluppo del territorio importante e sostenuto. A questo proposito dobbiamo riportare in auge il piano Api. E, inoltre, abbiamo dovuto rimodulare le schede di agenda urbana”.