A Lamezia Terme una piscina idroterapica nella struttura ‘Fisiostar’

Da diversi anni è attivo a Lamezia Terme il Centro Benessere “Fisiostar”, specializzato per la riabilitazione e la fisioterapia, diretto dal dottor Antonio Gigliotti, un passato da fisioterapista della Pallavolo Lamezia in Serie A2

Da sabato scorso l’accogliente struttura si è arricchita di una piscina idroterapica di 12 metri per 5, con una profondità di 1,20 metri.

Proprio grazie alla nuova piscina verrà effettuata la pratica dell’idroterapia per patologie articolari, per la rieducazione motoria in acqua e per consentire la fisioterapia. Aspetto di grande rilevanza poi, è la funzionalità della piscina nell’accesso dei bambini portatori di handicap.

Il dottore Gigliotti si avvale anche della collaborazione dei dottori Luigi e Rosamaria Gigliotti. Ampio il ventaglio delle pratiche terapeutiche: da quelle traumatologiche, di ginnastica correttiva e posturale con riabilitazione e terapia fisica. Quindi manipolazioni/trazioni massaggio estetico anticellulite, massoterapia con linfodrenaggio, magnetoterapia, chinesiterapia, elettroterapia, laserterapia, tecar terapia, laser CO2 alta potenza, crioterapia, fisioestetica, onde d’urto focali e radiali, ionoforesi, ultrasuoni. Il centro è dotato anche di un’ampia palestra e di una sauna finlandese 4 posti. Dunque una struttura all’avanguardia, con professionisti di settore altamente qualificati nella fisioterapia, nella terapia neurologica e nella riabilitazione dei massaggi.