Lameziaeuropa: Inaugurato il Centro Servizi per le Imprese

Un Patto Istituzionale per realizzare il Masterplan di Sviluppo dell’Area 2021 – 2027

Inaugurato nell’area industriale di Lamezia Terme presso la sede di Lameziaeuropa il Centro Servizi per le Imprese. Presenti insieme al Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ed al Presidente della Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo il Sottosegretario al Sud e Coesione Territoriale on. Dalila Nesci, il parlamentare Domenico Furgiuele, il Vescovo di Lamezia Mons. Giuseppe Schillaci, i consiglieri regionali Amalia Bruni e Pietro Raso, il professore Giuseppe Nisticò, i sindaci del comprensorio lametino, amministratori locali, imprenditori.

Dopo la benedizione del Centro da parte del Vescovo Mons. Schillaci si è proceduto con una visita della struttura, a disposizione delle imprese e delle istituzioni, e con la illustrazione in più tappe all’interno delle varie sale riunioni del Centro anche attraverso la proiezione di video del MASTERPLAN DI SVILUPPO dell’area 2021 – 2027 con tutti i progetti in corso tra cui gli Studios Televisivi della Film Commission Calabria, gli interventi per la messa in sicurezza della SS18 definiti con Anas e Regione Calabria per 11 milioni di euro, i progetti di ricerca del Distretto Matelios, il Centro Internazionale di Ricerca della Fondazione Dulbecco il cui progetto è stato presentato dal Prof. Nisticò al Ministero del Sud per un finanziamento di circa 28 milioni di euro, il progetto Waterfront e Porto Turistico promosso con capitali interamente privati da Coipa International.

Al termine della giornata da parte di tutti i partecipanti istituzionali è stata espressa la volontà di un impegno corale a lavorare tutti insieme per realizzare, sulla base di quanto evidenziato dal Sindaco Mascaro e dal Presidente Chieffallo, un Patto Istituzionale con il Governo e la Regione Calabria finalizzato a definire una strategia di intervento organica e mirata che permetta di effettuare in tempi brevi scelte strategiche e concrete per costruire nuove opportunità di sviluppo per il futuro legate alla realizzazione di tutte le iniziative contenute nel Masterplan di Sviluppo dell’Area 2021 – 2027 e alla concreta attuazione della ZES Calabria.