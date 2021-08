La testata online Lameziaterme.it ora anche su Telegram e WhatsApp

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il portale d’informazione Lameziaterme.it sbarca sulle due app di messaggistica più usate al mondo.



Dopo Alexa di Amazon, è la volta di due big della comunicazione istantanea (e gratuita) che permetteranno agli utenti di ricevere notifiche in tempo reale sulle ultime notizie e restare sempre aggiornati sui principali fatti di cronaca.

Le due applicazioni, note anche ai più ‘digiuni’ del mondo della tecnologia e del web, faciliteranno e renderanno più rapide le modalità di accesso all’informazione che diviene ora a portata di mano, o meglio, di click!

Sulla multipiattaforma Telegram sarà sufficiente ricercare e unirsi al canale “Lameziaterme.it”. In automatico si riceveranno le notifiche che rimanderanno agli articoli sul nostro sito. Non vi sarà alcuna interazione, neppure tra i membri del gruppo.

Su WhatsApp invece saranno due i servizi a disposizione.

Per usufruirne è necessario anzitutto aggiungere alla propria lista di contatti il numero +39 328.6466320 e inviare un messaggio (WhatsApp ovviamente) con testo NEWS ON. La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta e i messaggi saranno inviati in modalità broadcast.

Si inizierà così a ricevere le notizie più importanti della giornata. Per disattivare le notifiche, basterà inviare un messaggio con testo NEWS OFF allo stesso numero di cellulare.

Inoltre, a disposizione della cittadinanza, Lameziaterme.it apre su Whatsapp uno sportello di pubblica utilità attraverso il quale sarà possibile inviare foto e filmati, fare segnalazioni, denunciare disservizi, evidenziare eccellenze e aspetti positivi.

Le comunicazioni perverranno esclusivamente tramite messaggi e non sarà possibile contattare telefonicamente il numero fornito.

L’esperienza di Lameziaterme.it su WhatsApp e Telegram è sicura e tutela la privacy: nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui e i numeri non saranno pubblicati o violati in alcun modo.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun abbonato potrà vedere i contatti altrui. Lameziaterme.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. L’indirizzo privacy@lameziaterme.it è a disposizione per qualunque richiesta riguardante i dati personali.

Da oggi non sarà più necessario andare alla ricerche delle notizie, ma sarà l’informazione a raggiungere tutti, ovunque voi siate!

M.F.G.