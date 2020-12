Le ricette della domenica: involtini ripieni di ogni bontà!

La nostra rubrica delle ricette della domenica oggi propone un secondo che è un classico e che a tavola ottiene sempre il gradimento dei commensali: gli involtini

Buoni da mangiare e belli da vedere, le ricette degli involtini di carne sono svariate anche perché si possono preparare con tanti tipi di carne diversa. Dal vitello al pollo, passando dalla carne di maiale. Per ogni tipo di involtino ci sono comunque delle modalità che accomunano i vari tipi di preparazione. Infatti la carne va tagliata a fette sottili e va passata col batticarne. Gli involtini si possono cuocere nel sugo, al forno e si possono anche friggere. Dopo averli arrotolati col ripieno si possono passare nella farina oppure nell’uovo e successivamente in una panure di pane profumato. Per le ricette della domenica vi proponiamo alcune divagazioni sul tema che potrete preparare per la vostra tavola delle feste.

Involtini di pollo

Prendete la fettina di pollo, battetela col batticarne, salate e pepate e ricoprite con una fetta di prosciutto cotto e una di provola o altro tipo di formaggio simile ( provolone, Asiago, Emmenthal a seconda dei gusti). Arrotolate l’involtino e passatelo nella farina e poi nell’uovo sbattuto ed infine nella panure di pane profumato. Fate dorare in un tegame con un filo d’olio d’oliva. Quando l’involtino sarà ben dorato potete aggiungere del pomodorino salato e pepato; ai tocchetti di pomodorino potete aggiungere delle olive qualche fogliolina di alloro e maggiorana e passare tutto sul fuoco ancora per qualche minuto. Se non gradite il pomodoro potete servirlo anche in bianco con un bel contorno di insalata misticanza.

L’involtino con la verza

Altra versione molto gustosa e apprezzata dell’involtino è quella con la verza. Anche in questo caso il procedimento è semplice: pulite la verza eliminando le foglie esterne più dure, conservate le foglie interne, tagliate invece a listarelle il cuore. Bollite ciascuna foglia per 5 minuti in abbondante acqua calda, scolatela e fate attenzione a non romperla. Nel frattempo preparate il ripieno: tritate finemente la carne di maiale ( e a chi piace anche un po’ di salsiccia) e fatela rosolare in padella con cipolla, sale e pepe, salvia e maggiorana.

Dopo qualche minuto unite il cuore della verza tagliato a listarelle, sfumate con del vino bianco e cuocete per 5 minuti. Una volta cotto e raffreddato, versate il ripieno di carne e salsiccia in una ciotola, unite un uovo, il parmigiano grattugiato, regolate di sale. Farcite le foglie di verza bollite con il ripieno. Aggiungete (se lo gradite) anche del formaggio a cubetti (provola o quello che preferite) e arrotolatele formando gli involtini. Disponeteli in una teglia, condite con olio extra vergine di oliva e cuocete per 15 minuti a 180 gradi.

Gli involtini classici

Tra le tante ricette sugli involtini non poteva mancare quella classica con la salsa di pomodoro. Il sugo potrà essere utilizzato come condimento per la pasta, mentre gli involtini saranno un ottimo secondo piatto che sicuramente non deluderà i vostri ospiti.

Il bello degli involtini è che possono essere farciti con ciò che più ci piace. Si possono utilizzare affettati come il prosciutto (crudo e cotto) o del salame tagliato a fette sottili, la mortadella, la provola e il provolone, le uova sode, i funghi prima trifolati in padella. L’importante è che le fette di carne siano sottili e poi infarinate nella farina prima di essere ben rosolate nel soffritto.

Dopo la rosolatura con il classico soffritto di sedano, carota e cipolla e dopo aver sfumato il tutto col vino bianco, basta aggiungere la salsa di pomodoro. Gli involtini vanno cotti a fuoco lento per almeno un paio d’ore. Al sugo si può aggiungere, oltre il sale e il pepe naturalmente, anche qualche fogliolina di basilico per dare un ulteriore tocco profumato. Gli involtini andranno affettati in un bel vassoio da portata e serviti caldi accompagnati da un buon calice di vino rosso.