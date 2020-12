Squad Rebel si evolve: nasce Artisti Ribelli Mediterranei

Squad Rebel dalla sua nascita ad oggi ha generato una specifica modalità di espressione urbana

Comunicato Stampa

Negli anni ha lasciato il segno, lo si vede per le vie e le piazze della città. Molte le collaborazioni artistiche e i lavori portati a termine per migliorare l’aspetto urbano e relazionale della nostra Lamezia.

Questo progetto ha permesso di moltiplicare l’interesse del pubblico verso l’intervento artistico, nonché sulle capacità dell’arte di convertire un quartiere in decadenza in terreno fertile per innovative azioni sociali.

Le opere artistiche vivacizzano il territorio meridionale e l’ingegno dei suoi abitanti con nettezza, poiché migliorano la vivibilità e l’appartenenza ad un luogo. Oggi, nella complessità di una società mondiale in piena pandemia, Squad Rebel chiama a raccolta artisti locali e internazionali per un progetto ribelle e raffinato.

Il messaggio è rinnovare il concetto d’arte liberatoria. Squad Rebel si evolve in brand collettivo, espandendosi sul web. Stiamo realizzando una campagna culturale che si auto sponsorizza ciclicamente attraverso la vendita di opere e articoli di abbigliamento. Il progetto degli Artisti Ribelli Mediterranei è una ricerca di linguaggi e messaggi rivoluzionari. Esporta online una petizione artistica locale, internazionalizzandola.

Artisti Ribelli Mediterranei è al servizio dell’autenticità della provincia lametina, del Sud e del Mediterraneo.

Promuove un brand che, a lungo periodo, reinveste i guadagni in un programma di riqualifica organica del bello dimenticato, dei centri storici, della natura autoctona e della storia identitaria dell’arte. Molti artisti hanno già aderito alla “call”. Mettici l’anima!

Ecco il manifesto del movimento Squad Rebel Artisti Ribelli Mediterranei

Manifesto

Uno spirito ribelle è tale perché non può essere altrimenti.

Un animo si ribella per concedersi la soddisfazione di aver vissuto pienamente la sua natura, superando i confini dell’io.

Un artista si mostra agli altri per mutare le regole sociali, invocando la bellezza e chi la sa cogliere.

Squad Rebel nasce nel 2014 per riscattare un territorio e i suoi abitanti, e per convertire il degrado e le disuguaglianze sociali in opportunità di sviluppo sostenibile. Tutto questo al Sud, con l’amaro e il dolce che questa terra sprigiona come fuochi incandescenti.

Nel 2020 Squad Rebel lancia una campagna di promozione artistica e il suo brand. La missione del collettivo è quello di aggregare un’avanguardia artistica locale e internazionale, in odore di rosmarino su un promontorio a picco sul mare.

Lo stato attuale delle cose ci motiva: è giunto il momento di riscattarsi con Arte.

Squad Rebel è arte mediterranea. Prende vita dai colori della natura autoctona, dalle fragranze dei suoi prodotti e dal caldo entusiasmo delle sue genti.

Ribellarsi significa, oggi, sostenersi e collaborare; incrementare lo sforzo dell’arte di sperimentare. Squad Rebel può essere una potenziale risorsa per il Sud e per il Mediterraneo, tra sole splendente e furiosa tempesta.

Fare squadra. Fare resistenza. Fare: ad ogni costo! Per risvegliare le nostre coscienze, le nostre attitudini e le professionalità che maldestramente nascondiamo.

Chiunque è il benvenuto in questa ricerca, e rivalsa, con le proprie opere e le proprie anime.

Il sito di riferimento è www.squadrebel.it.

Mettici l’anima!