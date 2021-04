Lega Giovani Calabria: raccolta firme #nocoprifuoco, Vittoria del Popolo

La Lega Giovani Calabria si dice soddisfatta

Comunicato stampa

Vittoria della Lega, Vittoria del Popolo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ascoltato la voce delle persone che in massa si sono riversate nella raccolta firme della Lega, dal titolo #nocoprifuoco che ha visto più di 100.000 firme in 48h.

La Lega Giovani Calabria è quindi soddisfatta. Non passa quindi la linea degli ordini del giorno, degli slogan raccatta voti, degli attacchi ai propri “compagni” di strada.

Con la Lega al governo siamo riusciti ad ottenere un bagliore di speranza, di una luce infondo al tunnel, e l’odore del ritorno alla vita. Grazie alle insistenti richieste e al lavoro del coordinatore Federale della Lega Giovani, On. Luca Toccalini, siamo riusciti ad ottenere più investimenti per i giovani, soprattutto per i giovani del mezzogiorno e della Calabria. Dalle parole ai fatti. Questa è la Lega; lavoro duro, testa bassa e piedi sui pedali, e risultati a casa. Speriamo solo di non essere contestati per lavorare ogni giorno per la Libertà. Lo dobbiamo all’Italia, lo dobbiamo agli italiani.