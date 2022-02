Lega Lamezia: incontro in sezione con il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni

Riunione intensa con la presenza del Sottosegretario Nicola Molteni, la Senatrice Tilde Minasi (attualmente in carica come Assessore Regionale) il Deputato Domenico Furgiuele ed il Consigliere Regionale Pietro Raso coadiuvati dal Commissario Regionale della Lega Giacomo Saccomanno

Comunicato Stampa

L’incontro è stato aperto a tutti i militanti e simpatizzati della Lega Lametina e dell’intero hinterland, molti infatti gli amministratori di enti Locali presenti in sezione.

Si è parlato di tematiche legate ai problemi del territorio, sicurezza e presenza della Lega come movimento politico in grado di raccogliere le istanze e le richieste di attenzione al territorio e alla popolazione.

Sottolineato il tema dell’emergenza incendi che la scorsa estate la Calabria si è trovata ad affrontare con oltre 14.000 ettari di boschi ridotti in cenere nella sola provincia di Reggio Calabria, oltre a quelli delle province di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotone che ha determinato un costo complessivo altissimo in termini ambientali, socio-economici con una spesa per l’ erario di circa un miliardo di euro.

Da ciò, la proposta fatta al Sottosegretario Molteni dal Coordinatore area Tirrenica Antonio D’Alessi di portare nelle opportune sedi la richiesta di potenziare l’organico del VVFF dell’intera regione, di aumentare la dotazione dei mezzi antiincendio e soprattutto di potenziare quei distaccamenti che attualmente si trovano sotto organico come quello Lametino, che non riesce a coprire le esigenze del territorio di competenza, a tal proposito ulteriore proposta è quella di valorizzare l’impiego dei VVFF volontari.

Il sottosegretario, che ha apprezzato l’operato del direttivo e della sezione cittadina per la passione, l’unione e la dedizione dimostrata, ha dato la sua disponibilità nel fare ciò che in suo potere nel portare avanti le richieste ricevute.