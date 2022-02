Pronto riscatto della Vigor 1919: 5-0 al Real Pizzo

Al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme si disputa la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria calabrese, Girone C, tra Vigor 1919 e Real Pizzo

La squadra biancoverde deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa nel derby col Sambiase. Novità in campo per la Vigor che lascia in panchina il fantasista Leta, al suo posto Giudice.

I lametini partono subito forte e al 4′ falliscono il vantaggio con Buccinnà che servito perfettamente da Scarpino calcia a lato alla sinistra del portiere.

Il gol è nell’aria e Rizzuto insacca con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo dalla destra.

E’ la Vigor a fare la partita, il raddoppio arriva subito dopo con Foderaro che direttamente su calcio di punizione dal limite dell’area batte Lucia.

Al 28′ arriva il terzo gol ad opera di Scarpino: lancio lungo di Foderaro, Buccinnà raccoglie il pallone ed entra in area, passaggio al centro e l’attaccante da pochi passi non può far altro che ribadire in porta.

C’è solo la Vigor. Al 39′ viene atterrato in area Buccinnà, l’arbitro decreta il calcio di rigore: si incarica della battuta Foderaro che spiazza il portiere, 4-0.

Al 43′ è il Real Pizzo a sfiorare la rete con Parise che riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia ma la palla si stampa sulla traversa.

Avaro di emozioni il secondo tempo, la Vigor 1919, sazia del risultato della prima frazione, abbassa notevolmente i ritmi. Il Real Pizzo si affaccia in attacco alla ricerca del gol della bandiera, ma gli attaccanti vengono puntualmente bloccati dall’ottima difesa biancoverde.

In chiusura di partita è Ortolini a fissare il risultato sul 5-0 con una bella girata in ribattuta.

Nel prossimo turno la Vigor 1919 sarà di scena nuovamente in casa contro la Nuova Valle.

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo, Cittadino, Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri, Scarpino, Giudice, Buccinnà. A disp: Nascardi, Gibin, Calidonna, Bubba, Scardamaglia, Primerano, Leta, Ortolini, Vecchio. All. Perrone

REAL PIZZO: Lucia, Simonetti, Galloro, Lorusso, Calfapietra, La Gamba, Perri, Parise, Liotti, Colloca, Palumbo. A disp: Maida, Romeo, Roschetti, Rosaniti, Ruscio, Russo, Santacroce, Giacco, Marrella. All. De Filippis