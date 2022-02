Lega Lamezia. Preoccupante ascesa episodi di furti nel quartiere Savutano

È noto ormai, come appreso dai social network, che nei scorsi giorni ci sono stati episodi di furti nel quartiere di Savutano, tali eventi lasciano i residenti allarmati e preoccupati

Comunicato Stampa

Questi episodi si affiancano agli altri atti di criminalità che si sono susseguiti in città negli ultimi tempi, come lo spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Mercato Vecchio a Nicastro e le risse tra gruppi di giovani.

Alla luce di ciò, il tema sicurezza in città è diventato cogente ed è importante che si intervenga celermente ed in maniera efficace.

Sosteniamo che sia necessario implementare la copertura dei sistemi di video sorveglianza in più aree della città al fine di prevenire e di assicurare alla giustizia agli autori dei furti e atti vandalici.

Nei giorni scorsi, come direttivo cittadino della Lega, abbiamo avuto modo di confrontarci con il consigliere comunale Antonietta D’ Amico, in merito al tema sicurezza e sulla possibilità di implementare la video sorveglianza, la quale ci ha espresso pieno supporto nel portare sul tavolo degli uffici comunali competenti le preoccupazioni della comunità e le proposte che possono essere messe in campo.

Il segretario cittadino Avv. Giuseppe Isabella

Il coordinatore provinciale area Tirrenica Antonio D’ Alessi