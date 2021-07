Matteo Arcuri, calabrese di Pianopoli, a Mister Italia

Il diciottenne calabrese Matteo Arcuri, è stato chiamato tra gli 80 ragazzi che rappresentano la bellezza dei giovani italiani al concorso di Mister Italia

La kermesse quest’anno avrà la sua prefinale a Giulianova il 2 e 3 agosto e la finale il 7 dello stesso mese a Pescara, nello stadio del Mare.

“A Matteo Arcuri – spiega una nota – che si è appena diplomato al Polo Tecnologico Carlo Rambaldi di Lamezia Terme, è giunta a sorpresa la notizia di essere stato scelto dopo un primo incontro con gli organizzatori del concorso, tenutosi a Cosenza. Il giovane che è di Pianopoli, dove vive con la sua famiglia, è appassionato di musica e da sempre gli piace fare il DJ, ma passa molto del suo tempo anche in palestra dove si allena e cura il fisico con attenzione, ma senza eccessi”.

“La prefinale di Giulianova è un traguardo inaspettato – dice Matteo che spiega – è un momento particolare che vivo con entusiasmo ma senza patemi perché saremo in 80 ed il percorso non è facile. Vorrei superare la selezione e vorrei scoprire cose c’è oltre, che mondi si aprono, se c’è la possibilità di comprendere e imparare qualcosa di più del mondo dello spettacolo. Ma se non dovesse andare bene – aggiunge il giovane – non è la fine del mondo. Di certo farò altre esperienze e troverò un percorso di studi adatto a quelle che sono le mie aspirazioni perché senza imparare non si arriva da nessuna parte, non basta il fisico ci vuole anche la mente, per sviluppare le doti necessarie a far parte del mondo dello spettacolo”.