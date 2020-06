Mons. Schillaci oggi trasferito dalla terapia intensiva alla cardiologia

Nel pomeriggio di lunedí 1 giugno il nostro vescovo, Mons. Giuseppe Schillaci, e’ stato operato dal Prof. Massimo Massetti, direttore del dipartimento di malattie Cardiovascolari del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato

Nota stampa

L’intervento di cardiochirurgia con cui è stata sostituita l’aorta toracica é stato effettuato in collaborazione tra il poliniclico Gemelli e il reparto di cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II in continuità assistenziale con quanto già diagnosticato dai sanitari lametini.

L’operazione e’ perfettamente riuscita e le condizioni del Vescovo, che nelle prossime settimane dovrá proseguire nel suo periodo di riposo, sono buone. Monsignor Schillaci ringrazia tutti i medici e il personale sanitario.

Il Vescovo, stamattina dalla sua stanza di degenza fa sapere: “Si stanno prendendo cura di me e guardando il loro operato, offro questo periodo di sofferenza perché renda tutti più buoni e capaci di prendersi cura dell’altro. Ringrazio tutti per la vicinanza spirituale. Sto vivendo tutto con semplicità e tanto desiderio di rimettermi in forze per la Diocesi“.

Nelle prossime ore è previsto il trasferimento dalla terapia intensiva e il successivo ricovero in cardiologia.

Continuiamo a pregare e sostenere il nostro Vescovo e ringraziamo il Signore perché tutto sta andando bene.

Don Adamo Castagnaro

vicario generale della diocesi di Lamezia