Montalto (CS). Sulla A2 auto impatta sullo spartitraffico, gravi due persone

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 16 febbraio sull’autostrada A2, all’altezza di Montalto Uffugo, direzione Nord

Dalle prime informazioni, non confermate, l’auto intorno alle 17.00, per cause in corso di accertamento, sarebbe sbandata da sola superando il separa corsia in cemento finendo sulla carreggiata opposta.

Due i feriti, un uomo ed una donna, di cui uno in serie condizioni, per il quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso.

Sul posto intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre all’Anas che ha ripulito le carreggiate dai pezzi di cemento e dai detriti delle lamiere.