Il New York Times parla del Sud e dell’emergenza Coronavirus

Jason Horowitz, giornalista della rivista statunitense, racconta della crisi sanitaria ed economica nelle quali versano principalmente le regioni del sud Italia

Soffermandosi sulla storia di Meorina Mazza, la quale in poco tempo ha perso un cugino a causa del Coronavirus mentre suo fratello risulta positivo, ed ha visto la chiusura del Comune di San Lucido nel quale lei è residente.

Una storia che purtroppo siamo costretti a vedere fin troppo spesso in questo momento di pandemia, dove è difficile portare a casa lo stipendio ed alcuni sono costretti, come Meorina Mazza, a fare affidamento sulle varie iniziative di raccolta alimentare, in quanto quest’ultima ha anche due figli a carico.

Nell’articolo viene anche citata Jole Santelli, governatore della Regione Calabria, la quale avrebbe attivato il lockdown generale, per evitare che i lavoratori infetti tornando dal nord, mettessero in crisi un sistema sanitario “piuttosto debole”.

Il giornalista Jason Horowitz afferma che gli italiani del sud stanno combattendo una doppia battaglia: contro il virus e contro la criminalità organizzata, pronta a sfruttare la crisi proponendo prestiti ad usura e in alcuni caso generi di prima necessità. Ma il bilancio dei decessi e dei contagiati, rispetto al nord, fortunatamente, pare aver evitato il peggio, malgrado casi come quello della signora Mazza, spostino l’attenzione sul crescente bisogno di assistenza sociale per i bisogni essenziali.

Riccardo Cristiano