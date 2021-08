Nocera Terinese. Circolo Gramsci: “Scioglimento per mafia del consiglio comunale è fatto gravissimo”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale del comune di Nocera Terinese è un fatto di una gravità inaudita e senza precedenti nella storia politica nocerese

Come Partito della Rifondazione Comunista Nocera certamente non meritava questa onta.

Tuttavia auspichiamo che questi 18 mesi di commissariamento siano utilmente impiegati dalle forze politiche, dalle associazioni, da tutte le organizzazioni che operano sul territorio per tentare di ricucire un tessuto sociale dilaniato da personalismi ormai datati e da un clima avvelenato da odii trasversali che chiaramente contribuiscono solo a peggiorare la situazione.

La comunità nocerese ha bisogno di ritrovare se stessa, la sua forza, la sua operosità e la sua capacità di guardare oltre. Questa brutta vicenda, rispetto alla quale auspichiamo, da garantisti, che si faccia la giusta luce, deve tuttavia segnare uno spartiacque dal punto di vista dell’impegno civile e politico di tutta la comunità.

È arrivato il momento che davvero i cittadini tutti si riapproprino delle istituzioni e della rappresentanzae della democrazia. Nel frattempo è importante avviare un rapporto di dialogo e di collaborazione fattiva con la Commissione. Come PRC siamo pronti e disponibili a collaborare per il bene del Paese che non può certo essere lasciato allo sbando.

Tutto questo tralasciando polemiche sterili ed inutili ed avendo serena e totale fiducia nella giustizia. È un brutto momento per Nocera ma certamente la strada da percorrere pur in salita è chiara. Bisogna unire la comunità che deve farcela. E ce la farà ne siamo certi.

Per quanto ci riguarda proseguiremo nel percorso che già da tempo abbiamo tracciato con la nascita del Circolo Gramsci inaugurato da Aleida Guevara e soprattutto con il lavoro legato ad un nuovo progetto di crescita e di sviluppo sociale ed ecosostenibile per Nocera.

Saremo vigili, presenti e disponibili nella certezza che l’unico elemento che deve rimanere alla base dell’ azione politica deve essere solo la sincera ricerca del bene comune.

Circolo Gramsci PRC Nocera Terinese