“L’onda tricolore contro le Mafie”. Manifestazione di Fratelli d’Italia a Lamezia

L’iniziativa si intitola “Contro il muro di omertà, abbattiamo il silenzio”

Comunicato Stampa

“Dal 5 giugno, nelle principali piazze italiane, ha avuto inizio una staffetta di manifestazioni, contro la criminalità organizzata, un’onda tricolore che dal Nord, attraverso tappe intermedie nelle varie Regioni d’Italia, arriverà al Sud concludendosi il 19 luglio in concomitanza con l’anniversario della strage di via D’Amelio”. Martedì 13 luglio 2021 in corso Numistrano è stata la volta di Lamezia Terme, appuntamento in piazza alle 17.30.

“Si è svolta anche nella nostra città l’evento per manifestare contro tutte le mafie e a favore della legalità, nonché a favore del ruolo centrale dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata”, dice una nota di FdI Lamezia Terme.

“La lotta alla mafia deve continuare in modo fermo e senza sconti, facendo fronte a tutte le forme, nuove o già note, di criminalità organizzata: occorrono efficaci strumenti per agire con i fatti ed onorare il lavoro di tutti i Magistrati uccisi in nome della legalità e della spirito di servizio”.