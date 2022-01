“Open week” all’ITE “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme

Riapre le porte del proprio istituto dopo il successo del mese di dicembre 2021, l’ITE “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme

“Open week” fino a venerdì 21 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sabato 22 gennaio dalle ore 13,00.

L’occasione sarà utile per gli studenti di terza media e loro genitori per approfondire le novità dell’offerta informativa che ha previsto la Provincia di Catanzaro per il “Valentino De Fazio” che ha chiesto ed ottenuto a partire dall’anno scolastico 2022-23.

Lo studio della lingua spagnolo fin dal primo anno, la nuova articolazione Digital Marketing, corsi quadriennali con articolazione Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA).

L’Istituto “V. De Fazio” si apre al territorio e garantisce una offerta formativa al passo con i tempi grazie alle innovazioni ottenute.

Non solo, è stata attivato anche il percorso di secondo livello di CPIA, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, (EX SERALE) con l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione Sistemi Informativi aziendali.

L’evento fortemente voluto in presenza grazie anche all’organizzazione interna dell’istituto è in pieno rispetto delle normative anticovid.