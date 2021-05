Ottima prova della Arvalia al “III Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale”

«Abbiamo concluso la stagione invernale con una bellissima prova di Categoria, un risultato di società importantissimo e un numero incredibile di medaglie»

È così che mister Massimo Borracci ha commentato l’ottima riuscita del team Arvalia Nuoto Lamezia al “III Campionato Italiano di Categoria su Base Regionale”.

Ben 55 medaglie per i giovani atleti lametini e «un bilancio estremamente positivo a livello tecnico», come ha rimarcato il coach della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

«Ci sono stati davvero grandi miglioramenti per i ragazzi in una stagione in cui la preparazione è stata molto sofferta. Nonostante tutto, il livello è stato altissimo anche in termini di risultati. Siamo arrivati secondi e questo ci dà soddisfazione, perché abbiamo vinto con una squadra che dà fiducia al futuro. Queste 55 medaglie danno la qualità tecnica dell’intero team», ha sottolineato il mister.

E infatti le classifiche parlano chiaro:

Aurora Furci – 1° posto nei 200m Misti Unica Femmine (2:27.96), 2° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine (1:00.30), 2° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine (4:34.57), 2° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine (28.62), 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (2:12.06), 2° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine (9:28.71);

Gaia Anna Silvana Ottaviano – 1° posto nei 50m Dorso Unica Femmine (32.05), 1° posto nei 100m Dorso Unica Femmine (1:09.90), 2° posto nei 200m Dorso Unica Femmine (2:31.40), 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine (28.93);

Giorgio De Pace – 1° posto nei 50m Rana Unica Maschi (34.21), 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Maschi (26.12), 2° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:23.02), 2° posto nei 100m Stile Libero Unica Maschi (56.68), 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:10.36);

Angelo Talarico – 1° posto nei 200m Farfalla Unica Maschi (2:15.40), 1° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi (1:00.94), 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:14.82), 2° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:17.91), 2° posto nei 50m Farfalla Unica Maschi (27.89), 2° posto nei 400m Misti Unica Maschi (4:58.20);

Leonardo Grasso – 1° posto nei 1500m Stile Libero Unica Maschi (16:39.95), 1° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:13.60), 2° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:17.21), 2° posto nei 100m Dorso Unica Maschi (1:03.25), 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:03.48);

Demis Francesco Lico – 1° posto nei 1500m Stile Libero Unica Maschi (18:00.60), 1° posto nei 200m Farfalla Unica Maschi (2:32.87), 3° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:37.66);

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:17.43), 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (1:58.04), 1° posto nei 50m Dorso Unica Maschi (29.65), 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi (2:16.53);

Cristina Francesca Anna Galati – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine (4:46.73), 1° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine (9:47.14), 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (2:17.99);

Danila Gullo – 1° posto nei 100m Dorso Unica Femmine (1:07.93), 1° posto nei 200m Dorso Unica Femmine (2:23.92), 1° posto nei 50m Dorso Unica Femmine (32.18), 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (2:19.58);

Benedetta Gaetano – 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (2:15.35), 3° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine (1:02.71);

Gabriele Mascaro – 1° posto nei 50m Dorso Unica Maschi (31.78), 3° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:28.65);

Federica Turtoro – 1° posto nei 400m Misti Unica Femmine (5:31.61), 2° posto nei 200m Misti Unica Femmine (2:39.10);

Giulio Torcasio – 2° posto nei 100m Dorso Unica Maschi (1:07.07), 2° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:23.97), 3° posto nei 200m Misti Unica Maschi (2:32.90)

Carlo Perri – 1° posto nei 50m Farfalla Unica Maschi (32.18);

Alice Renda – 1° posto nei 50m Farfalla Unica Femmine (34.57);

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:15.14);

Martina Maglia – 2° posto nei 100m Dorso Unica Femmine (1:11.97);

Chiara Maria Macrì – 2° posto nei 50m Dorso Unica Femmine (35.28);

Gabriele Muggeri – 2° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi (1:05.76).

Molto buone sono state anche le gare di Angelo Ventura, Gaia Anna De Sando, Mariafrancesca Cimino e Riccardo Garritano che, nonostante non abbiano raggiunto i primi tre posti in classifica, hanno contribuito all’ottima riuscita dell’intero team.