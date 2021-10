Paolo Mascaro proclamato sindaco della città di Lamezia Terme

Nel pomeriggio di oggi 15 ottobre al Tribunale di Lamezia Terme l’avvocato Paolo Mascaro è stato proclamato sindaco della città

E’ stato il presidente dello stesso Tribunale, Giovanni Garofalo ad ufficializzare la proclamazione, dopo un piccolo discorso dove ha evidenziato il lavoro certosino della commissione elettorale degli ultimi giorni, che ha preso del tempo in più ma ha permesso di evitare “altri pasticci”, visti quanti ce ne sono già stati in città.

Conclusa la proclamazione il sindaco si è subito recato al comune per l’insediamento. Ad attenderlo, i Commissari prefettizi.

Dopo le firme che attestano il passaggio delle consegne, a prendere la parola è proprio il sindaco, visibilmente emozionato ma raggiante: «insieme ai consiglieri abbiamo voglia di lavorare, di lottare. Mancano 3 anni e 7 mesi fino a maggio 2025, io fino ad allora non mi schioderò da questo ruolo, dobbiamo riuscire a costruire la città che tutti noi sogniamo!».

Parole di encomio anche dal commissario Priolo che rimarca il fatto che Lamezia ha bisogno di tutte le proprie forze per uscire dalle difficoltà.

Presenti sia in tribunale che al comune quasi tutti gli ex assessori, eccezion fatta per Luzzo e Zaffina e gran parte dei consiglieri comunali.