Parte la prima edizione del concorso Giovanil…mente di AIParC Lamezia

Saranno gli studenti delle scuole medie inferiori i protagonisti della prima edizione del Concorso Giovanil…Mente ideato da AIParC Lamezia: Associazione italiana Parchi culturali Lamezia Terme presieduta da Dora Anna Rocca, docente giornalista e scrittrice e patrocinata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Il concorso quest’anno darà la possibilità ai giovani di raccontare storie di lametini che meritano di essere menzionati. Sarà dunque proposta l’intitolazione di una via, di un sito della città al personaggio che la Giuria del Premio avrà considerato meritevole di tale gratifica.

Spiega la Rocca: «Ad emergere dovranno essere le storie di personaggi locali che con il loro spirito di sacrificio e abnegazione nella realtà quotidiana abbiano realizzato qualcosa in un quartiere, in un rione, in una via della città di Lamezia Terme e del comprensorio per cui meritano di essere menzionati/e. Persone di cultura, imprenditori ed imprenditrici, poeti, scrittori, artisti, partecipanti alle grandi guerre, crocerossine, benefattori e benefattrici che abbiano dato lustro alla città e anche donne e uomini che nel silenzio della quotidianità abbiano lavorato per realizzare qualcosa di bello in una Lamezia troppo spesso bistrattata e che assurge agli onori della cronaca solo per fatti negativi. I giovani potranno così chiedere ai propri genitori o ai propri nonni, se ci sia qualche familiare, amico o conoscente che nel passato sia riuscito a realizzare qualcosa di importante anche se non sia stato menzionato/a perché poco conosciuto/a. AIParC Lamezia Terme rappresentato da validi professionisti in collaborazione con il Comune, vuole premiare dunque i giovani lametini che attraverso la riscoperta delle proprie radici, possano aiutare a riscoprire l’identità di un territorio la cui ricchezza è legata non solo a luoghi naturali ma anche e soprattutto a personaggi locali, le cui storie saranno raccontate proprio dalla nuova generazione».

È stato dunque inviato il bando di concorso ai Dirigenti delle scuole medie inferiori da parte dell’assessorato alla cultura ed alla Pubblica Istruzione rappresentato dalla dottoressa Giorgia Gargano che si dichiara soddisfatta per l’iniziativa tesa a valorizzare gli aspetti positivi della città. In seguito all’adesione delle scuole tramite e mail da inviare alla Segreteria del premio (comunicata alle scuole con il regolamento), sarà inviato a ciascuna di esse un link a cui ciascuno studente di quella scuola potrà accedere per poter inviare un file in Word sotto la supervisione dei docenti referenti, allegando eventuali fotografie inedite, tramite la piattaforma Google moduli.

Agli Istituti partecipanti sarà conferito un riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio comunale presieduta dall’ avvocato Giancarlo Nicotera che afferma: «È una iniziativa lodevole che coinvolge i giovani nella vita pubblica della città, riscoprendo la sua anima più bella. Così facendo il Comune non è più un’entità distante, ma rende i suoi ragazzi partecipi ed attivi, ripercorrendo storia e azioni di persone che fungono da esempi, grazie ai loro insegnamenti veri e vissuti».

Solo agli studenti che parteciperanno attraverso le rispettive scuole sarà data l’opportunità di partecipare al Premio.

L’organizzazione premierà i vincitori con una pubblicazione della Grafichè editori di Nella Fragale in cui saranno inserite le dieci storie premiate dalla Giuria.

A fine giugno saranno proclamati i vincitori di questa edizione, mentre i premi saranno loro corrisposti nel corso di una cerimonia che si terrà entro il mese di ottobre organizzata da AIParC Lamezia in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme.