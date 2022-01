Pianeta Promosport da il bentornato a Giuseppe Morabito

La Promosport è lieta di dare il bentornato a Giuseppe Morabito, difensore centrale classe ’86, che tornerà a difendere i colori bianco azzurri

Mister Morelli potrà contare sul talento e l’esperienza di Giuseppe, che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Sambiase e Vigor Lamezia (giovanili). Inoltre, vanta anche un’esperienza di tre anni nel calcio a cinque.

Un innesto che contribuirà a migliorare, ulteriormente, il reparto difensivo e che la dice lunga sugli obiettivi dello staff tecnico e dirigenziale.

Potremmo definire Giuseppe come un simbolo della Promosport, nella scorsa stagione ha difeso i colori bianco azzurri in veste di capitano, adesso, dopo un periodo di stop si dice pronto a rimettersi in gioco.

Ecco le sue parole: “Quest’anno per motivi personali e familiari avevo deciso di fermarmi. Dopo la chiamata di mister Morelli e del presidente Folino, ho deciso di rimettermi in gioco e di ritornare a giocare. Questa scelta implica qualche sacrificio ma torno in campo molto volentieri. La società ha un progetto molto ambizioso e farò del mio meglio per contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati”.