Aspettando la befana.. in biancoverde

Mercoledì 5 gennaio alle ore 19.00 grande festa al Palasparti di Lamezia Terme

Si terrà infatti un allenamento congiunto tra la Royal Team Lamezia e la Vigor 1919 per aspettare insieme la befana biancoverde.

Sarà un momento di gioia per celebrare le squadre lametine che attualmente si trovano nei primi posti dei rispettivi campionati.

Durante la serata verranno distribuite delle “dolci sorprese” a tutti i bambini presenti.

Verrà inoltre consegnata una targa in ricordo del fotografo Pasquale Catanzaro, grande tifoso biancoverde scomparso nei giorni scorsi.

Le società ricordano che l’accesso è consentito solo ai possessori di super green pass e obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.

La Royal Team Lamezia è lieta di annunciare l’ingresso in società di Gennaro Morabito, che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico e di Giampiero De Sarro, consigliere.

Inoltre, Claudia Vetromilo, segretaria della squadra nonché moglie del presidente, è stata eletta nella consulta nazionale del calcio a 5 femminile.

Ecco le sue parole: «sono felicissima di essere stata eletta nella consulta nazionale del calcio a 5 e ringrazio le società che mi hanno votata, praticamente tutte, cercherò di essere propositiva affinché questo sport, per quanto mi riguarda al femminile, raggiunga la visibilità e l’importanza che merita. Sono dal 2013 in questo sport dapprima come presidente della Royal Team Lamezia, dove ho raggiunto la massima serie nazionale la serie A, poi come segretaria della società, visti gli impegni lavorativi che non mi consentivano di essere sempre presente. Rinnovo i ringraziamenti alle società che mi hanno dato fiducia, impegnandomi sin da ora a cercare di risolvere fin dove è possibile, i loro problemi.»

Il neo DT Gennaro Morabito dichiara: «Entro in questa società in punta di piedi, con tanto entusiasmo e voglia di imparare.Sono stato travolto dalla passione e dall’euforia dei presidenti Mazzocca e Fazio, alla quale non ho potuto dire di no. Il progetto è ambizioso e metterò in atto tutte le mie professionalità per contribuire fattivamente alla sua riuscita.

Resterò comunque a disposizione del Sambiase qualora dovesse necessitare il mio apporto.»

Entusiasta infine, Giampiero De Sarro che afferma: «Essendo un appassionato di calcio e futsal, seguo la Royal dalle prime partite della serie C. Sono da sempre un tifoso della Royal anche perché con il Presidente Mazzocca sono legato da 40 anni di amicizia. Amicizia iniziata guarda caso nel settore giovanile della Vigor Lamezia. Seguendo la squadra biancoverde dagli spalti del Palazzetto ho coinvolto in questa passione anche mia figlia Federica presente con me a tutte le partite casalinghe. Ed era inevitabile che nel 2016 a 15 anni Federica esordisse nella Royal. Da quel momento, dato che mia figlia non ha mai cambiato squadra e da quest’anno ne è diventata anche il Capitano, non ho mai perso una partita della Royal né in casa e ne in trasferta. Quest’anno come sempre inizio a seguire la squadra come super tifoso quale sono, ma l’entrata in società di un mio Fraterno Amico come Gigi Fazio, persona altamente competente, che da poco tempo è il Presidente Onorario, fa si che vengo coinvolto per entrare in società nel ruolo di Consigliere. Ruolo che ha voluto darmi Gigi in quanto già ricoperto sotto la sua gestione nel Campionato Nazionale Over 40 Veterani Dello Sport, Campione d’Italia nel 2019 a Massa Carrara. Ringrazio quindi i Presidenti Mazzocca e Fazio per la fiducia che mi hanno dato e cercherò di dare il mio piccolo contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti il ritorno nella massima serie. Forza Royal.»