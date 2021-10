Pianeta Promosport: terza giornata alla volta di Trebisacce

Domenica 3 ottobre al via la terza giornata di campionato, la NSD Promosport troverà la ASD Trebisacce ad attenderla tra le mura dello stadio comunale G. Amerise

Mister Morelli dovrà fare a meno di capitan Porpora e degli under Gagliardi e Riccelli, tuttavia potrà contare sul ritorno di Casella.

Se da una parte i bianco azzurri sono reduci da una vittoria casalinga con la Garibaldina, dall’altra il Trebisacce, nella scorsa giornata, ha subito una sconfitta al 94’, in casa del V.E Rende.

Alla vigilia di questa trasferta in terra cosentina, abbiamo ascoltato il bomber Antonio Russo: dopo l’ottima prestazione e la rete di domenica scorsa, l’infortunio subito alla fine della scorsa stagione, sembra ormai solo un brutto ricordo.

Ecco le sue parole: “Domani a Trebisacce ci aspetta una partita molto difficile su un campo, che per storia, è sempre stato ostico. E’ una squadra composta da ottimi giocatori, Naglieri e Galantucci su tutti ma noi dal canto nostro sappiamo che dobbiamo guadagnare punti in ogni partita, per cui faremo del nostro meglio per portare il bottino pieno a casa. Personalmente, sto meglio fisicamente e, come sempre, cercherò di dare il mio contributo alla squadra”.