Pianeta Promosport: è il turno dell’Amantea

Impegno infrasettimanale per i bianco azzurri che mercoledì 2 marzo affronteranno l’Amantea tra le mura amiche del Rocco Riga, gara valevole per la ventiduesima giornata di campionato

Per l’occasione, la Nsd Promosport comunica che per i bambini e il settore giovanile nonché per i rispettivi genitori e/o accompagnatori, l’ingresso sarà gratuito.

Abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto e sostegno per raggiungere in nostro obiettivo #insieme.

Altresì, l’ingresso sarà gratuito anche per i tifosi della squadra ospite.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 5-1.

Nella scorsa giornata i ragazzi di mister Morelli hanno conquistato un punto sul campo del Cutro mentre la compagine cosentina ha avuto la meglio sul V.E Rende per 2-1.

Se la Promosport guida la classifica a quota 54 punti, la squadra di mister Pirillo occupa la terza posizione a quota 45 punti ad un solo punto di distacco dal V.E Rende, nostra diretta concorrente.

Una sfida tra due squadre che si sono rivelate protagoniste del campionato, se da una parte la Promosport vuole ritornare alla vittoria dall’altra l’Amantea ha intenzione di agganciare la seconda posizione in classifica.

Alla vigilia di una delle sfide più delicate della stagione, è intervenuto il difensore bianco azzurro Paolo Schirripa. Ecco le sue parole: “Domani sarà una partita molto difficile e non sarà la stessa del girone di andata in quanto loro arrivano da un buon momento di forma. Tuttavia, sono sicuro che sfodereremo una prestazione all’altezza della nostra squadra, come abbiamo sempre fatto e dimostrato. Sono molto contento che siano tornati in rosa 2-3 giocatori che erano indisponibili – prosegue – adesso siamo al completo. Con il lavoro svolto con il mister, domani saremo motivati più che mai, anche perché siamo reduci da un pareggio fuori casa nonostante una partita dominata da noi. Dovremmo essere molto cinici, come sempre d’altronde”.