Pietro Falbo riconfermato presidente area territoriale Catanzaro di Confcommercio Calabria Centrale

Pietro Falbo è stato confermato Presidente dell’Area Territoriale di Catanzaro di Confcommercio Calabria Centrale

Comunicato Stampa

La decisione è giunta a conclusione dell’Assemblea elettiva che si è svolta nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, alla presenza di numerosi rappresentanti dei direttivi delle categorie.

La riconferma di Pietro Falbo, avvenuta per acclamazione, giunge a conferma del prezioso lavoro svolto in questi anni.

In un clima di serena condivisione tutti i rappresentanti dei direttivi di categoria hanno evidenziato, nei loro interventi, l’impegno profuso dal Presidente Falbo e la qualità dell’attività svolta in questi anni, meritoria, pertanto, di questa ulteriore manifestazione di stima e di fiducia. I numerosi partecipanti all’assemblea hanno richiesto, quindi, di dare continuità a quanto già realizzato, augurando al Presidente Falbo di poter proseguire il suo lavoro con lo stesso impegno e la stessa determinazione.

Il Presidente Falbo ha espresso felicità ed orgoglio per il rinnovo della carica, augurandosi di poter svolgere la propria attività sempre in un clima di confronto e di collaborazione, consapevole del difficile contesto economico che sta vivendo l’intero territorio catanzarese e, in particolare, i settori economici rappresentati da Confcommercio.

Confcommercio Calabria Centrale

Area Territoriale di Catanzaro