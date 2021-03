Pietro Gallo (FDI) studios a Lamezia inizio di una nuova era

“In rappresentanza di Fratelli d’Italia, da lametini non possiamo che ringraziare la giunta regionale tutta, per aver colto l’occasione a stanziare fondi e gettare le basi, per l’inizio di una nuova era, puntando sull’industria cinematografica ad oggi sconosciuta in Calabria a questi livelli”

Comunicato stampa

Apprendiamo con grande soddisfazione che nella giornata di ieri, la giunta regionale ha approvato una variazione al bilancio 2021 per la realizzazione a Lamezia Terme di studi per la produzione cinematografica e la serialità audiovisiva.

Gli studios previsti nel Comune di Lamezia Terme in un’area di proprietà della Regione Calabria, nei pressi dell’aeroporto e dello svincolo autostradale rappresenteranno un punto di riferimento assoluto poiché pensati in posizione strategica di valenza internazionale.

In rappresentanza di fratelli d’Italia, da lametini non possiamo che ringraziare la giunta regionale tutta, per aver colto l’occasione a stanziare fondi e gettare le basi, per l’inizio di una nuova era, puntando sull’industria cinematografica ad oggi sconosciuta in Calabria a questi livelli, che sarà motore di sviluppo occupazionale e sicuramente fonte di rilancio in altri settori quali il turismo.