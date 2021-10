Pokerissimo della Vigor 1919 sul campo del Nuova Valle

Esordio vincente per la Vigor 1919. Pokerissimo in quel di Vallefiorita contro la Nuova Valle

Un grande Zaffino, nonostante il rigore sbagliato, trascina con una tripletta i biancoverdi. Gloria anche per Simonetti e Bewang.

Primo Tempo:

Al 1’ punizione di Buccinnà dalla destra, mischia in area dei padroni di casa ma nessuno riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta e la difesa biancoazzurra riesce a rimediare.

Al 4’ De Filippo sorprende la difesa ospite ed entra in area, tenta il tiro a giro ma la conclusione termina a lato.

All’8 l’arbitro assegna rigore per la Vigor per un tocco di mani in area, tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto va Zaffino, palo pieno. Il risultato resta sullo 0-0.

Al 17’ Zaffino si fa perdonare il rigore sbagliato e con una splendida azione personale sigla la rete dell’1-0.

Al 30’ si rende pericolosa la Nuova Valle, De Filippo si trova solo in area a porta sguarnita, miracoloso recupero della difesa biancoverde e palla in angolo.

Al 39’ ancora De Filippo ci prova da fuori area a sorprendere Vecchio dalla distanza. Attendo il portiere ospite che blocca senza problemi

Al 45’ discesa di Buccinnà sulla sinistra, serve Zaffino la cui conclusione si spegne a lato.

AL 46’ rasoiata di Zaffino che attraversa l’area biancoazzurra, nessuno degli attaccanti biancoverdi riesce ad approfittarne

Secondo Tempo:

al 9’ bella conclusione di Bertuca che sfiora il palo alla sinistra di Vecchio.

al 12’ pericolosa punizione di Verre. Il suo tiro a giro termina di poco a lato

al 13’ Tarzia si gira in area, serve Zaffino che deve solo spingerla in porta

Al 17’ tris di Zaffino. Il suo colpo di testa scavalca Battista.

Al 20’ Bertuca tenta di superare con un pallonetto Vecchio, ma è bravo il numero uno ospite a non farsi sorprendere

Al 26’ Nuova Valle in 10. Solimeo stende a centrocampo Buccinnà, secondo giallo e rientro anticipato negli spogliatoi

Al 31’ bella conclusione da fuori area di Simonetti che lambisce il palo alla destra del portiere di casa

Al 42’ conclusione di Serra da fuori area, sulla respinta del portiere è bravo Simonetti a ribadire in rete.

Al 47’ pokerissimo Vigor, punizione dalla sinistra di Perri, per Bewang è un gioco da ragazzi metterla dentro.

NUOVA VALLE: Battista, Olivieri, Solimeo, Vatrella, Tavano, Serratore, Vitaliano, Coccoglioniti (2003), Bertuca (2003), Chiellino, De Filippo. A disp. Strartori, Merenda, Verre, De Palma, Passafaro (2001), Barbieri (2003), Curcillo (2000), Tavano F. (2000), Mercurio (2003). All. Macrì

VIGOR 1919: Vecchio (2000), Gallo, Cittadino (2000) 39’st Patania (2001), Tarzia (33’st Serra 2003), Rizzuto, Caruso, Giudice (2001 (9’st Perri 2000), Calidonna, Zaffino (28’ st Scarpino), Buccinnà (28’st Simonetti) Biwang. A disp. Nascardi (2002), Gibin (2002), Minicozzi (2000), Scardamaglia,(2001). All. Viterbo

Arbitro: Romeo di Catanzaro

Reti: 17’pt, 13’st, 17’st Zaffino, 42’st Simonetti, 47’st Bewang

Note. Ammoniti. Zaffino (V), Calidonna (V), De Filippo (NV), Buccinnà (V). Espulso Solimeo (NV) per doppia ammonizione al 26’st

Angoli 2-1. Rec. 2’pt -5’st