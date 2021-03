‘Ponte sul Futuro’, incontro della Lega Giovani Calabria a Villa San Giovanni

Si è tenuto sabato 27 febbraio l’incontro della Lega Giovani Calabria a Villa San Giovanni (RC) dal titolo ‘Ponte sul Futuro’

Comunicato Stampa

I coordinatori regionali Angelo Greco e Gianluca Nardi hanno organizzato l’evento assieme all’assessore villese Francesca Porpiglia, la quale, nella giornata di ieri, ha avviato i lavori per la nascita del gruppo consiliare della Lega-Salvini Premier.

All’incontro erano presenti i consiglieri regionali della Lega, Matilde Minasi, Pietro Raso, Pietro Molinaro, il Vice Segretario Regionale Lega Calabria e Sindaco di Taurianova Roy Biasi, l’Onorevole Deputato della Repubblica Italiana Domenico Furgiuele e il Segretario Federale Lega Giovani l’Onorevole della Repubblica Italiana Luca Toccalini, ed anche una delegazione del Comune di Villa San Giovanni guidata dal Sindaco e da alcuni assessori.

Il Segretario Regionale della Lega Calabria avv. Giacomo Saccomanno che si è complimentato coi giovani per la riuscita dell’iniziativa ed in quanto le infrastrutture per il meridione sono di estrema rilevanza per la crescita del territorio e per l’occupazione.

Il riaprire la luce sul ponte dello Stretto è il modo migliore per non far calare l’interesse e sollecitare gli interventi necessari, assieme a quelli del Presidente F.F della Giunta Regionale della Calabria Nino Spirlí.

Il ponte sullo Stretto di Reggio-Messina è un’opportunità per l’Italia e per il sud, regalerebbe un’infrastruttura capace di portare innovazione, ecologia e lavoro, simbolo di crescita e rinascita.

Si è fatta per troppo tempo mera campagna elettorale sul ponte, senza poi lavorare sulla concretezza.

La Lega, spinta dal Leader Matteo Salvini, ha chiesto di realizzare il ponte, anche nell’immediato, unendo due terre vicine culturalmente e territorialmente.