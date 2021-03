Premio Letterario Nazionale “Dario Galli”, seconda edizione di successo con partecipanti da tutta Italia

LAMEZIA. Premio Letterario Nazionale “Dario Galli”: i vincitori della seconda edizione promossa sempre da Grafichéditore della famiglia Perri.

Nota stampa. “Grande successo per la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Dario Galli 2020. Dopo l’emozione della prima edizione, con la vittoria dell’orvietana Laura Calderini, grazie alla raccolta di racconti de “Il Profumo dell’Alloro”, la giuria ha completato a fine dicembre 2020, la lettura dei 180 lavori che sono pervenuti. Molti componimenti comprendevano centinaia di pagine da leggere e valutare scrupolosamente per poter decretare il vincitore di questa seconda edizione.

La Grafichéditore, in considerazione dei lavori pervenuti e della qualità di molti di questi, ha deciso che quest’anno, oltre a pubblicare il libro vincitore del concorso, pubblicherà anche un’antologia di liriche e racconti selezionati tra quelli che la giuria ha ritenuto opportuno pubblicare.

Questa doppia premiazione è testimonianza della vitalità della letteratura italiana contemporanea, ad opera di autori che non sono letterati di professione, ma che talvolta si cimentano nella scrittura.

Il vincitore di questa seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Dario Galli 2020 è Angelo Coco, lucano di nascita e siciliano di adozione con l’opera “Notturno Veneziano”.

A parte gli attestati per tutti i partecipanti, la giuria ha assegnato targhe a

Rossana Cilli, Roma con “Nina l’ imperdonabile eleganza del cigno”;

Rocco Giuseppe Greco di Castiglione Cosentino con “Operazione requiem”;

e Daniela Trovato di Acireale con “Solo il mare saprà”.

Si tratta degli altri tre autori rimasti in lizza fino all’ultimo per l’assegnazione del premio.

La scelta è stata difficile ma alla fine la giuria ha deciso per l’opera di Coco.

Come si può notare, dalla provenienza dei partecipanti, gli elaborati sono arrivati da tutta l’Italia.

Gli autori compresi nell’Antologia sono il messinese Giovanni Malambrì, il cagliaritano Antonello Scasseddu, Gloria Venturini di Lendinara (RO), Gregorio Viglialoro di Laureana di Borrello (RC), il veneziano Francesco Brusò, il varesino Giovanni Maria Pedrani. I loro elaborati sono stati inseriti nell’antologia “Letteratura del terzo millennio – Temi e stilemi”.

Un doveroso ringraziamento va alla qualificata giuria che ha affrontato il duro compito di leggere tutti gli elaborati e valutarli. Il nome del presidente di giuria e dei giurati sarà reso noto il giorno della premiazione,

Anche la premiazione di questa seconda edizione, come la precedente, si terrà nella sede della Grafichéditore a Lamezia Terme quando le misure anti-Covid renderanno possibile l’evento.

In occasione della premiazione sarà allestita una mostra su “Dario Galli” curata dalla figlia Donatella, questo per far conoscere meglio il poeta grazie a centinaia di attestati, premi e riconoscimenti che gli erano stati attribuiti per i suoi meriti; tra gli altri gli era stato conferito anche il titolo di Marchese.

Inoltre, visto il successo di queste due edizioni, la grafichéditore ha già promosso la terza edizione del Premio Dario Galli. Gli inediti per questa nuova rassegna possono essere inviati, per chi volesse partecipare, entro il 31 luglio 2021. Il bando, che non prevede alcuna tassa di iscrizione, si può scaricare on line anche dal profilo FB Premio Letterario Dario Galli, oltre che sui siti dedicati alla diffusione dei bandi”.