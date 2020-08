Prima amichevole stagionale per il Sambiase con l’Amantea

Dopo quanto fatto nel calciomercato, è finalmente il campo da gioco a dare le prime indicazioni



A una decina di giorni dalla ripresa ufficiale degli allenamenti, il Sambiase Lamezia 1923 ha disputato un’amichevole con l’Amantea presso lo stadio Gianni Renda, durante l’allenamento congiunto che ha interessato le due società.

L’amichevole si conclusa con il risultato 3 a 1 per i giallorossi, permettendo in special modo di trarre importanti indicazioni in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

Formazione a ranghi misti quella messa in campo da mister Fanello, il quale ha dovuto fare a meno di Diop, Pesce, Umbaca, Mirabelli e Farina, a riposo precauzionale.





L’allenamento è stata occasione per verificare il comportamento e la risposta fisica dei vari under accanto ai compagni più esperti e anche per prendere le nuove misure con la veste tattica che il mister sta ritagliando e cucendo per la squadra giallorossa.

Undici di partenza sambiasino così composto: Iozzi; Marrella, Mascaro, Talarico, D’Angelo; Giampà, Foderaro; Bernardi, Verso, Flordelmundo; Gagliardi.

Da uno dei nuovi innesti di mercato viene sbloccata la partitella, si tratta dell’argentino Flordelmundo, che al 25’ dopo alcuni buoni spunti segna l’1 a 0 giallorosso. L’Amantea agguanta però il pareggio, facendo terminare la prima frazione di gioco sull’1-1.

Nel primo il Sambiase si è fatto notare per il buon gioco corale, nella ripresa si sono, invece, messe in vista alcune individualità.

Cambiano gli uomini in campo con l’ingresso di: Nascardi, Chiodo, Guglielmelli, De Nisi, De Fazio, Gaudio, Torchia, Lucia, Di Maria, Vaccaro, Mancini.

Vantaggio sambiasino al 3’, con gol di Di Maria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 15’ della ripresa il gol del 3-1 finale viene firmato da Torchia.