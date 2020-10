La Promosport espugna San Fili e si porta da sola in vetta

Continua il momento magico della Promosport che vince anche a San Fili e fa quattro su quattro

La squadra di Morelli approfitta del crollo del D. B. Rossoblu a Caraffa e allunga in classifica.

I biancazzurri si portano in vantaggio al 14′ con Percia Montani, che raccoglie da pochi passi una respinta di Ricci su tiro di Colosimo.

Sul finire del primo tempo la squadra lametina raddoppia: al 42′ azione di calcio d’angolo la sfera arriva a De Martino che di testa insacca.

Dopo due minuti Scozzafava sfiora il tris, il suo sinistro è forte ma si stampa sulla traversa.

Nel secondo tempo il San Fili accorcia subito le distanze con un gran tiro di Raimondo, Restina è sorpreso e non riesce ad intervenire.

La Promosport anzichè accusare il colpo reagisce: azione di Percia Montani sulla destra che crossa in mezzo dove trova l’accorrente Villella che insacca.

Il San Fili prova ad attaccare ma ogni azione viene spenta dalla difesa ospite, ben messa in campo dal mister.

Finisce così 3-1 per la Promosport che avrà poco tempo per festeggiare visto che sarà di scena nuovamente mercoledì a Villaggio Europa per il turno infrasettimanale.

SAN FILI: Ricci, Bilotta, Giordano, Campanile, Gallo, Jlassi (K), Raimondo, De Rose, Aceto, Prete (VK), La Valle. A disp.: Spadafora, Iantorno, Rende, Zuccarelli, Terrazzano, Vizza, Amaio, Zappavigna, Bilotta All. Burgo

PROMOSPORT: Restina, Gagliardi, Schirripa, Casella, Porpora (K), De Martino, Corigliano, Scozzafava (VK), Percia Montani, Colosimo, Villella. A disp.: Mercuri, Morabito, Gagliardi, Bellia, Meraglia, Mazzocchi, De Sensi, Russo, Ferraiuolo All. Morelli