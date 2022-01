Promosport rullo compressore: imbattuta nel girone di andata

Nella quindicesima giornata di campionato, la Promosport si impone per 1-0 sul difficile campo del Campora, portando a casa la vittoria e tre punti che gli permettono di confermarsi in vetta alla classifica a quota 41 punti nonchè di chiudere il girone di andata da imbattuti

Come avevamo anticipato, nella partita odierna, i bianco azzurri hanno accusato leggermente la ripresa dopo l’inattività dovuta alla pausa natalizia, per cui il primo tempo è stato caratterizzato da ritmi non particolarmente alti da ambe due le parti e da un paio di occasioni a favore dei ragazzi di mister Morelli.

Nella ripresa, la Promosport prende in mano le redini della partita tant’è che i padroni di casa riescono a superare il centro campo in poche occasioni, senza destare, però, particolare preoccupazione. Alla mezz’ora del secondo parziale, il Campora si ritrova in inferiorità numerica a causa di un’espulsione.

Dopo numerose ribattute e occasioni a favore dei bianco azzurri, su una giocata triangolare con Percia Montani e Mandarano, Colosimo sigla la rete del vantaggio, ma l’entusiasmo dura giusto qualche secondo, il goal, infatti, viene annullato per fuorigioco.

Nel finale, su colpo di testa di Mandarano, il portiere avversario cerca di intervenire ma viene anticipato da Mascaro che batte in porta e firma la rete del vantaggio.

Il girone di andata ci vede protagonisti, i numeri parlano chiaro sul valore della squadra e sul lavoro svolto dallo staff tecnico: siamo al timone della classifica a quota 41 punti, con ben 13 vittorie, due pareggi, 42 reti realizzate e solo 6 subite. Inoltre, Colosimo, con 18 reti realizzate, chiude la prima parte della stagione da capocannoniere del girone. Plauso anche per Percia Montani, che in quindici giornate, mette a segno ben 7 reti, dando prova di essere uno dei calciatori più validi del campionato.

La Promosport è l’unica squadra imbattuta in tutte le categorie calabresi.

Oggi, non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi di quanto realizzato fin ora, un plauso particolare a tutta la squadra per l’impegno, la passione e l’abnegazione dimostrati fin ora, allo staff tecnico per il meticoloso lavoro svolto, allo staff dirigenziale, e per ultimo ma non meno importante al nostro presidente Folino per l’amore incondizionato verso questa società, per la passione e per fornirci tutti i mezzi per lavorare al meglio.

Consapevoli di quanto fatto fin ora, approfittiamo delle due settimane di stop del campionato per lavorare ancora di più, in modo da farci trovare pronti alla ripresa e concentrati verso obiettivi sempre più grandi