Prosegue la marcia della Raffaele Lamezia: 3-0 a Vibo

Nuova vittoria in trasferta per la Raffaele Lamezia che piega in tre set la Tonno Callipo Vibo Valentia

Un impegno sulla carta facile per i gialloblu che, dopo aver conquistato in scioltezza il primo set (12-25), complici una serie di test e avvicendamenti, giocano i restanti due parziali in maniera poco entusiasmante e per poco non cedono un set agli avversari.

E’ stata brava la squadra di Agricola ad approfittare dei cali della Raffaele e con un gruppo giovane e molto valido rischia di fare lo scherzetto ai lametini che però nei finali di set mettono in campo tecnica ed esperienza e battono senza problemi i padroni di casa.

Ora testa al prossimo turno di domenica 12 dicembre, al Palasparti contro la Caffè Lo Re Catania.

A fine match il mister Salvatore Torchia dichiara:«Una partita dominata nel primo set, ma come succede sempre in questi casi, il rilassamento e qualche cambio nel sestetto rimettono in gioco i volenterosi tonnetti. Nota positiva Citriniti di nuovo in campo dopo l’infortunio»

TONNO CALLIPO VV – RAFFAELE LAMEZIA 0-3 (12-25, 24-26,20-25)

TONNO CALLIPO VV: Iurlaro, Dumitrache, Cortese, Bonsignore, Guarascio, Mirarchi, Elia, Cugliari (L), Orto, Laurendi, Belluomo. All. Agricola

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Viterbo, Davoli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia