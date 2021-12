Quartiere Capizzaglie: Commissioni consiliari si adoperino per risolvere problemi infrastrutturali

Com’è noto, da anni ormai mostriamo attenzione alle problematiche infrastrutturali del nostro quartiere e provvediamo puntualmente a segnalare le stesse agli Uffici comunali competenti

Comunicato Stampa

Questo, spesso, anche dopo evidenziare le buone iniziative dell’Ente.

Solamente ieri sollecitavamo interventi per la Via G. Amendola, nelle immediate vicinanze dell’Istituto scolastico Saverio Gatti.

Ormai, dopo la formazione delle Commissioni consiliari, crediamo che il tempo del rientro della Consiliatura e (ri)formazione della Giunta targata Mascaro sia consolidato ed anche gli Uffici possano mettersi all’opera per risolvere questi annosi problemi.

Con favore prendiamo atto delle segnalazioni effettuate della Lega cittadina in merito alla manutenzione del manto stradale e ci auguriamo che i medesimi, attraverso il loro consigliere di maggioranza Antonietta D’Amico, possano incidere positivamente per la risoluzione delle problematiche evidenziate dalla nostra associazione.

Associazione Quartiere Capizzaglie