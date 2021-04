R–Evolution: parte progetto per giovani artisti del Sud del mondo

Il Nuovo Teatro Sanità di Napoli vince, col massimo punteggio nella sezione teatro, il bando del MIC (Ministero della Cultura) Boarding pass plus 2021/22 (terza edizione), con il progetto R-Evolution

Il progetto sarà realizzato con i partner Sardegna Teatro (Cagliari), Primavera dei Teatri (Castrovillari), Scena Nuda (Reggio Calabria), in collaborazione con realtà artistiche internazionali di Grecia (Greek Art Theatre Theatro Karolos Koun, Atene; Between the Seas Mediterranean Performance Lab, Atene e Monemvasia; Polyeco Contemporary Art Initiative, Pireo), Portogallo (Artemrede, Santarém), Argentina (Complejo Teatral di Buenos Aires), Cile (Fundacion Teatro a Mil, Santiago; Paisaje Publico, Santiago; Corporación Teatro Regional del Biobio, Concepción), Uruguay (INAE – Instituto Nacional de Arte Escenica, Montevideo; Implosivo Artes Escenica, Montevideo), Libano (Hammana Artist House, Beirut).

R-Evolution project – le pratiche teatrali e nuovi modelli drammaturgici nei processi creativi oltre il SUD intende favorire lo sviluppo delle carriere di giovani artisti e creativi under 35, che vivono in aree geografiche marginali e/o in territori socialmente fragili, creando opportunità di crescita professionale e occupazionale, promuovendo attività di confronto, scambio di pratiche e metodi in contesti internazionali.

L’idea è che nel corso di una serie di residenze si formino gruppi di lavoro in base alle affinità artistiche, che daranno vita a progetti originali sviluppati intorno a una o più tematiche individuate. Le creazioni prodotte saranno presentate all’interno di un festival diffuso nei territori (R-Evolution festival – paesaggio pubblico, paesaggio interiore).

R-Evolution vuole essere un cantiere di co-immaginazione della relazione tra teatro e territorio, inteso come campo di tensione e di continua trasformazione. Oltre al festival, saranno realizzati una giornata di riflessione condivisa aperta al pubblico; una piattaforma online con nuovi testi e contenuti multimediali al fine di condividere le nuove pratiche; uno storytelling video sia dei processi di lavoro sia delle performances degli esiti finali.