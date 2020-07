Raffaele Lamezia: arriva la conferma di capitan Porfida

Anche per la prossima stagione, a guidare la Raffaele Lamezia come capitano in campo e fuori ci sarà Luigi Porfida

Porfida, che non ha bisogno certamente di presentazioni, ormai alla settima stagione in gialloblù, è il punto di riferimento della prima squadra maschile.

Abbiamo sentito anche lui per qualche pensiero sulla prossima stagione: “sono contento di essere stato scelto per l’ennesimo anno dalla società per il ruolo di capitano. L’obiettivo è sempre quello di divertirmi, rimanendo allo stesso tempo un punto di riferimento per i più giovani. Ormai alla Raffaele mi sento a casa, e sono sicuro che attraverso il lavoro in palestra e l’unione del gruppo anche fuori dallo spogliatoio raggiungeremo grandi risultati quest’anno”