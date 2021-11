Raffaele Lamezia Cantanapoli: con la Kermes la prima vittoria in campionato

Grandissima la gioia delle ragazze che contro le spezzanesi portano a casa i primi tre punti della stagione

La Raffaele Lamezia Cantanapoli si ritrova per la prima volta di fronte al suo pubblico e gioca una gara impeccabile.

L’emozione nel primo set, vista la giovane età delle giocatrici, poteva giocare un brutto scherzo, ma le ragazze sono state brave a ricomporsi subito e a reindirizzare la partita sul giusto binario.

La Kermes Spezzano era un avversario insidioso, vista la presenza di alcuni elementi esperti, grande merito va dato quindi a Tolotti e compagne.

Raggiante a fine gara il mister Salvatore Torchia:« il nostro progetto va avanti con queste giovanissime atlete, è un lavoro di crescita dove le ragazze hanno come obiettivo un processo di sviluppo sia tecnico che agonistico con quest’ultimo che non è prioritario, almeno in questa fase. Abbiamo messo in cascina i primi tre punti che fanno molto morale, dopo aver fatto due prestazioni nelle prime due giornate contro due squadre molto forti, tutte e due in crescendo, quindi al momento siamo soddisfatti, non al 100% perché le ragazze hanno un potenziale da esprimere che è molto più alto di quello che hanno fatto vedere, però il gruppo è forte, coeso, compatto, affiatato. Ha ben compreso a mio avviso qual è il fine ultimo di questo lavoro».

RAFFAELE LAMEZIA CANTANAPOLI: Borrello, Cittadino, Gambardella, Giampà, Gualtieri, Mangiapane, Morello, Nero, Paradiso, Sesto, Stella, Strangis, Tolotti, Trimboli F., Trimboli S. All. Torchia

KERMES SPEZZANO: Capuano, Damiano, De Simone, Martucci, Masci, Massaro, Mastroianni E., Mastroianni M., Occhinero, Prezzo, Serrao. All. Pellegrino