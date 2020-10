Raffaele Lamezia. Confermato il libero Davide Davoli

Altra conferma in casa Raffaele! Oggi annunciamo quella del libero Davide Davoli

Davide, classe 96 di Lamezia Terme, come la scorsa stagione sarà a disposizione di Mister Torchia, sempre pronto a dare il suo contributo, e a fare il lavoro sporco in campo.

Lo abbiamo sentito per qualche dichiarazione: “Sono contentissimo e onorato di vestire nuovamente questa maglia. Dopo il lungo stop della scorsa stagione, non vedo l’ora di riprendere il campionato. Quest’anno siamo molto forti e completi in ogni ruolo e diremo sicuramente la nostra in questo girone.

Con la squadra mi trovo benissimo perché conosco già tutti da tempo. Anche i nuovi arrivi sono stati miei compagni in passato, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione!