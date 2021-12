Raffaele Lamezia, netta vittoria con la Universal Catania

3-0 secco per la Raffaele Lamezia che davanti a proprio pubblico batte una coriacea Universal Catania e mantiene il secondo posto in classifica

I lametini hanno condotto una gara pressochè perfetta, eccezion fatta per la prima parte del terzo set dove Catania ha provato a dare una prova d’orgoglio, magistralmente stoppata dalla Raffaele.

Grande prova corale dei gialloblu che conquistano il settimo 3-0 stagionale, su nove partite e guardano con ottimismo alla prossima gara in trasferta a Bronte.

Abbiamo raggiuno il mister Salvatore Torchia che dichiara:”una gara che a dispetto del risultato era molto difficile e che siamo stati bravi a tenere sotto controllo dal primo all’ultimo punto con poche sbavature. L’avversario secondo me non merita la classifica che ha, perchè ha giocatori forti che conoscono benissimo il campionato e che prima o poi si sbloccheranno. Da qui è evidente che il risultato rotondo che abbiamo fatto assume un valore doppio. Ora testa a Bronte, altra brutto cliente in questo momento. ”

Molto attiva nel sociale la squadra lametina che devolve parte dell’incasso all’associazione Calabria Cardioprotetta.

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Viterbo, Davoli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia

UNIVERSAL CAFFE’ LO RE CATANIA: Bandieramonte, Bottino, Libra, Dato, Coco, Sciuto, Saitta, Tomasello, Lo Presti, Arezzo, Andronico. All. Giuffrida