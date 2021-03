La Raffaele Lamezia è super, 3-1 alla Savam Letojanni

Grandissima prestazione della Raffaele Lamezia che nello scontro di vertice del Palasparti, batte i siciliani al termine di un match combattuto e conquista aritmeticamente il primo posto nel girone

Un match bello da vedere, che vede di fronte due squadre di altissimo livello, che non ci stanno a perdere.

Parte forte la Raffaele, con un Garofalo ispirato che mette in seria difficoltà la difesa ospite. I gialloblu provano a staccare gli avversari, che però sono sempre bravi a recuperare il gap. Nel finale la Raffaele è più determinata e riesce a conservare il vantaggio conquistando il parziale.

Nel secondo set è Letojanni a portarsi in vantaggio e a mantenerlo per buona parte del gioco, è un parziale vibrante, con la Raffaele che recupera e la Savam che si riporta avanti, colpo di coda finale dei padroni di casa che, sul 18-21, si riportano in parità e superano Letojanni e vanno sul 2-0.

Il terzo set vede Letojanni rientrare con più determinazione, Chillemi e Saglimbene, magistralmente serviti da Balsamo, fanno male alla Raffaele. 16-8 per i siciliani il punteggio a metà set, i ragazzi di mister Torchia provano a reagire ma i siciliani non sbagliano e si portano sul 2-1.

Quarto ed ultimo set veramente spettacolare, le due squadre giocano senza esclusione di colpi, ogni punto viene ribattuto dagli avversari. Leggero vantaggio per Letojanni a metà set (16-14), mister Torchia si gioca la carta Butera per Graziano, mossa che da ragione all’allenatore lametino che ha così una soluzione diversa in attacco. La Raffaele recupera il piccolo gap e si riporta avanti (21-18) difendendo con le unghie e con i denti il vantaggio che gli permetterà di conquistare set e vittoria finale.

Grandissimo l’entusiasmo a fine partita dell’intero staff lametino, che vede così, ad un giornata dal termine del mini girone, premiati tutti gli sforzi fatti finora.

Sabato 27 marzo decima e ultima giornata con la Raffaele Lamezia di scena a Vibo contro la Tonno Callipo.

RAFFAELE LAMEZIA – ASD VOLLEY LETOJANNI 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-22)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Garofalo, Sacco (L), Lorusso, Paradiso. All. Torchia

ASD VOLLEY LETOJANNI: Ferrarini, Schipilliti, Battiato, Sabella, De Francesco, Cortina, Arena, Nicosia, Cavalli L1, Chillemi, Mazza, Balsamo, Saglimbene. ALL.: Rigano