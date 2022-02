La Raffaele Lamezia torna sconfitta dalla trasferta con la Volo Saber Palermo

Gara da dimenticare per la Raffaele Lamezia che alla ripresa del campionato dopo quasi un mese di stop incombe a Palermo contro i padroni di casa della Volo Saber

Una squadra incerottata che ha affrontato la partita senza quella giusta determinazione che contraddistingue i gialloblu. Va detto che di fronte si trovava una signora squadra alla quale vanno fatti i complimenti per come ha condotto la gara. I lametini lottano comunque punto a punto e solo nel finale di ogni set cedono agli avversari.

Ma nulla è perduto, bisogna archiviare la partita e pensare al difficile impegno di sabato, quando la Raffaele ospiterà al Palasparti la prima della classe, ovvero la Savam Letojanni.

Una vittoria porterebbe punti e morale!

Ecco le dichiarazioni di mister Torchia: «Una gara che sapevamo essere difficile, ci prendiamo tutti i demeriti del caso, e mettiamo la testa sotto a lavorare. Non ci sono scusanti bisognerà ripartire dalle cose che non sono andate e provare a fare il massimo nelle prossime 2 partite che saranno tostissime

Vediamo se esce fuori il carattere di questa Raffaele che in tanti casi è venuto fuori. Mi rendo conto che facciamo ovviamente più notizia quando perdiamo che quando vinciamo, perché negli ultimi 3 anni abbiamo perso davvero poche volte. Al di là del risultato delle prossime gare metteremo in campo tutto quello che abbiamo, è l’unica cosa che chiederò alla squadra,.lo dobbiamo a noi stessi».