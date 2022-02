F.C Lamezia Terme: un solo punto dalla gara interna con il Giarre

L’FC Lamezia Terme torna di scena tra le mura amiche del D’Ippolito in occasione della ventitreesima giornata di campionato, al cospetto del Giarre. La squadra di mister Campilongo, nonostante abbia dominato per tutti i 90′ non riesce a imporsi sulla compagine siciliana e guadagna, così, un solo punto.

Sin da subito la squadra di casa imposta il gioco e concede poco spazio alla compagine siciliana. Dopo appena 1′ dal fischio d’inizio ottima occasione per i giallo blu: Corapi tenta il tiro dalla tre quarti che viene però contrastato dalla difesa siciliana. Al 3′ in seguito ad un fallo su Bezzon, i lametini conquistano un calcio di punizione: Corapi si incarica della battuta ma manca la conclusione; il tiro si infrange sulla barriera della squadra ospite. Al 9′ cross di Bollino per Terranova che si invola nell’area di rigore ma l’azione viene fermata dall’arbitro che segnala fuorigioco. Al 15′ Terranova serve Bollino che ci prova di testa ma il tiro viene abilmente bloccato da Gianni, abile a difendere i pali. Al 21′ Miliziano dalla lunga distanza serve Bollino, abile a intercettare e a involarsi nell’area di rigore, l’attaccante giallo blu, però, viene coinvolto in uno scontro di gioco con Petrosa ma per il direttore di gioco è tutto regolare nonostante le contestazioni della panchina lametina e del pubblico di casa. Al 43′ potente tiro di Corapi, su assist di Amenta, che manca però la stoccata finale. Nonostante le numerose occasioni, la squadra giallo blu non riesce a trovare la rete del vantaggio, si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa, la squadra di mister Campilongo tenta di assediare la porta avversaria e si avvicina alla rete del vantaggio con Bollino Sirignano. La compagine siciliana riesce in rare occasioni a superare la propria metà campo e a impensierire Lai. All’11 cross di Corapi per Haberkon che ci prova di testa ma spedisce fuori. Al 27′ Umbaca tenta il tiro dal vertice ma il tiro viene bloccata da Gianni. Al 40′ Rusescu, su angolo di Corapi, tenta il tiro di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Per i restanti minuti di gioco i giallo blu continuano ad aggredire la porta avversaria senza riuscire a trovare, però, l’azione vincente. La partita termina con il risultato di 0-0.

La prossima giornata, mercoledì 16 febbraio, vedrà l’F.C. Lamezia Terme impegnata sul campo del Licata.

Lamezia Terme (4-3-3): Lai, Miliziano, Sabatino, Sirignano, Amenta, Corapi, Salandria (Maimone 33’st), Bezzon (Provazza 11’st), Terranova (Umabaca 21′ st), Bollino (Rusescu 27’st), Haberkon. A disp: Gentile, Miceli, Tringali, Amendola, Da Dalt. All. Campilongo

Giarre: Gianni, La Rosa, Zappalà, Arcidiacono (Giannaula 33’st), Sessa, Cannavò (Agudiak 12’st), Cocimano, Pertosa, Musso, Limonelli, Giuffrida (Baglione 26’st). A disp: La Rosa, Carrozzino, Aquino, Dembele, Anastasio, Padovani. All. Cacciola