Corigliano-Rossano. Rapina in una tabaccheria, arrestato 19enne

Individuato dai carabinieri grazie a sistema di videosorveglianza

CORIGLIANO ROSSANO. Aveva approfittato dell’imminente chiusura serale per fare irruzione in una tabaccheria, dove tra l’altro era cliente abituale, armato di pistola e con il volto travisato costringendo il dipendente a consegnare l’intero guadagno della giornata. Per rapina aggravata è stato arrestato e posto ai domiciliari D.F., di 19 anni, di Corigliano Rossano, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Castrovillari su richiesta della procura.