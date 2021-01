Reggio Calabria. Scontro sull’A2, morto un poliziotto

Un poliziotto del XII reparto mobile, di 49 anni, in servizio a Reggio Calabria, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’A2 in direzione sud, all’altezza di Seminara.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto il veicolo con a bordo la vittima e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.

L’Anas ha comunicato che il traffico, nel tratto interessato dal sinistro, ha subito dei rallentamenti e si è lavorando per ripristinare la normale circolazione.

Il poliziotto deceduto era originario del catanzarese, ma lavorava da tempo nella Questura di Reggio Calabria.