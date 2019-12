Regionali. Lamezia vestirà il ruolo da protagonista?

Manca poco più di un mese al 26 gennaio, data delle elezioni regionali e tanti sono i rumors in città sulle candidature alla carica di consigliere

Certe quelle di Francesco De Sarro per Forza Italia (il candidato aveva già diffuso i santini elettorali quando ancora non conosceva il suo rappresentante alla carica di governatore), Rosario Aversa per Fratelli d’Italia e Giuseppe Gigliotti con la lista Carlo Tansi Presidente.

Si danno per quasi certe anche le candidature di Mariolina Tropea e del neo consigliere comunale Tranquillo Paradiso (quest’ultimo in quota Lega insieme al sindaco di Gizzeria Pietro Raso).

Tanti sono ancora i punti interrogativi: Tonino Scalzo scalpita per candidarsi, anche se la Santelli ha posto il veto per i consiglieri uscenti, De Biase, che ha lavorato in maniera silenziosa durante le comunali, avrà voglia di esporsi in prima persona?

Se tanti sono i nomi nel centrodestra poco si vocifera ancora nel Movimento 5 Stelle e a sinistra; nel PD confusione e nessun nome papabile, eccezion fatta per il dottor Francesco Muraca, che dovrebbe candidarsi in una lista di centro sinistra che non è il PD. Il “gruppo Speranza” resta a guardare?

Inoltre si fanno con insistenza i nomi di due outsider, persone mai candidate ma presenti nella vita politica lametina… staremo a vedere!