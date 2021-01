Regionali. Liste Tesoro Calabria: il nostro candidato presidente è Tansi, non De Magistris

Noi fondatori del movimento civico Tesoro Calabria e noi candidati delle tre liste – al fine di eliminare decisamente dubbi ed equivoci ingeneratisi negli ultimi giorni in merito ai rapporti tra Tansi e De Magistris – vogliamo evidenziare con fermezza come l’unico candidato alla presidenza della Regione sia Carlo Tansi, poiché rappresenta sotto l’aspetto politico il nostro programma civico condiviso per cambiare la Calabria

Comunicato Stampa

In merito all’allargamento della coalizione civica e alla possibilità di aggregare altre liste a sostegno di Carlo Tansi Presidente – atteso che nell’unico incontro tenutosi il 19 gennaio u.s. tra Tansi e De Magistris non si è parlato nè di candidature nè di accordi e considerati i tempi stretti della campagna elettorale e le dichiarazioni che ha esternato sui media locali e nazionali – invitiamo il candidato De Magistris a essere chiaro e leale con i calabresi indicando pubblicamente, entro il 2 febbraio p.v., quante liste, quanti candidati e quali coalizioni civiche e politiche sostengono la sua candidatura.

Noi a oggi possiamo vantarci di avere già quattro liste pronte, 96 candidati, 9000 sottoscrittori delle liste e sondaggi nazionali che danno la nostra coalizione in straripante crescita di consensi.

Ma soprattutto possiamo vantare un dettagliato programma di sviluppo della Calabria, costruito in mesi di lavoro multidisciplinare, consultabile sul sito carlotansipresidente.it .