Rocca (GD): garantire a studenti in difficoltà strumenti per la frequenza scolastica online

Nell’affrontare l’emergenza coronavirus, si sono subito prese misure atte a sospendere gli insegnamenti nelle classi e nelle aule universitarie, al fine di contenere il contagio evitando l’aggregazione degli studenti in spazi ridotti

Oggi una larga parte degli studenti segue le lezioni online e carica gli elaborati o svolge esami tramite pc e tablet, utilizzando quindi microfoni webcam e strumenti digitali.

Una larga parte, perché appunto questa emergenza ci sta mettendo davanti a nuove sfide, ad esempio quella di riuscire a garantire a tutti un’istruzione, cosa che prima davamo per scontata.

La nostra costituzione garantisce l’istruzione ma oggi purtroppo tanti ragazzi in condizione di difficoltà economica e sociale non possono seguire le lezioni e sostenere gli esami online, per la mancanza di strumenti informatici e di una connessione internet adeguata.

E` per questo quindi che come Segretario dei Giovani Democratici di Lamezia Terme, per la tutela del futuro dei miei coetanei e per il rispetto di un loro diritto fondamentale, chiedo che la Regione Calabria e i Comuni, si attivino attraverso Bandi per fornire ai ragazzi con un basso reddito familiare gli strumenti adeguati sia attraverso il comodato d’uso e sia attraverso la fornitura a titolo gratuito e definitivo, di strumenti come PC, Tablet, Webcam e Microfoni, ma anche di schede per la connessione ad Internet, per garantire che tutti possano, senza distinzioni di reddito o classe sociale seguire una lezione e sostenere un esame.

Frequentare la scuola è un diritto di ogni studente, fornire i mezzi adeguati è un obbligo morale del pubblico, affinché in futuro si abbiano nelle nostre comunità cittadini preparati e informati che aiutino a costruire un mondo migliore di quello che trovano.

Dario Rocca

Segretario dei Giovani Democratici di Lamezia Terme